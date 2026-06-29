Iščejo 78-letnika. Ste ga videli?

Od sobote je pogrešan 67-letni Mihael Hode iz Globokega pri Brežicah.

Visok je okoli 160 centimetrov, vitke postave, ima kratke sive lase in značilno sključeno hojo. Oblečen naj bi bil v karirasto srajco, modre dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj ne bi imel mobilnega telefona. Pogrešani ima demenco, zato je lahko dezorientiran, so sporočili s PU Novo mesto.

Tako v soboto kot v nedeljo sta potekali obsežni iskalni akciji, v katerih so poleg policistov sodelovali tudi vodniki službenih psov za iskanje pogrešanih oseb, pripadniki Slovenske vojske in gasilci.

Policisti z aktivnostmi za izsleditev pogrešanega nadaljujejo. Vse, ki bi pogrešanega opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije o njegovem nahajališču, prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.