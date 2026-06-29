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Črna kronika

Iščejo 78-letnika. Ste ga videli?

Novo mesto, 29. 06. 2026 10.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Pogrešani Mihael Hode

V soboto okoli 10. ure je neznano kam odšel 78-letni Mihael Hode iz Globokega pri Brežicah. Poleg policistov v iskalni akciji sodelujejo tudi vodniki službenih psov, gasilci in pripadniki vojske. Moškega še vedno niso našli; če imate kakršnokoli koristno informacijo, pokličite 113.

Pogrešani Mihael Hode
Pogrešani Mihael Hode
FOTO: PU Novo mesto

Od sobote je pogrešan 67-letni Mihael Hode iz Globokega pri Brežicah.

Visok je okoli 160 centimetrov, vitke postave, ima kratke sive lase in značilno sključeno hojo. Oblečen naj bi bil v karirasto srajco, modre dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj ne bi imel mobilnega telefona. Pogrešani ima demenco, zato je lahko dezorientiran, so sporočili s PU Novo mesto.

Tako v soboto kot v nedeljo sta potekali obsežni iskalni akciji, v katerih so poleg policistov sodelovali tudi vodniki službenih psov za iskanje pogrešanih oseb, pripadniki Slovenske vojske in gasilci.

Policisti z aktivnostmi za izsleditev pogrešanega nadaljujejo. Vse, ki bi pogrešanega opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije o njegovem nahajališču, prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.

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