Iskal ju je Interpol, onadva pa sta najemala stanovanja v sarajevskem nebotičniku

Pripadniki policije Kantona Sarajevo v BiH so aretirali dva srbska državljana, za katerima je bila razpisana tudi Interpolova tiralica, odkrila pa ju je varnostno-obveščevalna služba Bosne in Hercegovine. Dnevni Avaz se sklicuje na vire blizu policije in poroča, da so ujeli Dušana Jovanovića in Darka Dulovića. Dodajajo, da sta najela več stanovanj na vrhu novega prestižnega stanovanjskega kompleksa v samem središču mesta.