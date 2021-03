Iskala biološkega očeta, našla krutega morilca

Medtem pa iskanje biološkega očeta ni šlo tako zlahka. Po letih iskanja je bila prepričana, da je prišla do odgovora, a sledil je šok. "Gledam njegovo ime– William Bradford Bishop Jr.,"pravi Kathy, in kar naenkrat se sanje o srečnem družinskem srečanju razblinijo, saj je to ime kriminalca na begu, ki je na seznamu FBI najbolj iskanih kriminalcev. In kar je še bolj šokantno – zločini, za katere je obtožen, so pretresljivi: umor svoje 68-letne mame, 37-letne žene in njunih treh sinov, starih 5, 10 in 14 let. Zločini so se zgodili leta 1976 v Marylandu. Po krutem dejanju naj bi njihova trupla odvrgel v grob in jih zažgal.

Zaposlen je bil na zunanjem ministrstvu. Študiral je na univerzi Yale in diplomiral iz ameriških študij, ima pa tudi diplomo iz italijanščine.

Kathy je o svoji izkušnji iskanja očeta napisala knjigo. Pravi, da je vesela, da ni prej izvedela za njegovo temačno zgodovino. Medtem je njen oče še vedno na begu. Star je 84 let.