Na Krvavcu še vedno iščejo Klemna Musulina, ki ga pogrešajo že od sobote. 36-letnika so nazadnje videli, ko se je v soboto ponoči s službene zabave na Krvavcu peš odpravil v dolino. V iskalni akciji sodelujejo prostovoljci, policisti, gorski reševalci in policijski helikopter. Za zdaj so našli le mobilni telefon pogrešanega.