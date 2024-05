Iskalna akcija na območju Mangarta: našli mrtvega moškega

Novogoriški policisti so bili okoli 10. ure obveščeni, da na območju Mangarta od ponedeljkovega dopoldneva pogrešajo 53-letnega državljana Avstrije. Po prvih podatkih se je z osebnim avtomobilom znamke VW Sharan odpravil po državni turistični cesti Strmec–Mangartsko sedlo na območje Mangarta.

Takoj po prejemu obvestila so policisti PP Bovec začeli izvajati aktivnosti, da bi pogrešanega našli. Njegovo vozilo so našli pred zadnjim predorom pred Mangartskim sedlom. Bovškim policistom in gorskim policistom PU Nova Gorica so se pri današnjem iskanju na območju Mangarta v izjemno zahtevnih oz. neugodnih vremenskih razmerah (dež. megla, slaba vidljivost ...) pridružili tudi gorski reševalci GRS Bovec. Prav tako so aktivirali helikopter Letalske policijske enote.

Ob 14.18 so policisti prejeli informacijo, da so gorski reševalci na območju Mangarta našli mrtvega moškega. V postopku identifikacije bodo ugotovili in potrdili identiteto pokojnega. Glede na okoliščine najdbe Policija ne izključuje možnosti, da gre za pogrešanega Avstrijca.