Iskalna akcija za pogrešanim Italijanom se nadaljuje

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, se iskalna akcija za pogrešanim italijanskim državljanom pod vodstvom PP Idrija tudi danes, 13. septembra od 7.30 ure dalje, nadaljuje na obsežnem in zahtevnem območju v okolici Vojskega.

Pogrešanega tudi danes iščejo policisti PP Idrija in policisti gorske policijske enote iz treh policijskih uprav (PU Nova Gorica, PU Kranj, PU Ljubljana), pri iskanju pa so se jim tudi danes pridružili gasilci (PGD Vojsko, PGD Spodnja Idrija, PGD Idrija), reševalci z reševalnimi psi, pripadniki GRS Tolmin in domačini (skupno približno 55 ljudi).

Policija je bila obveščena o pogrešanju italijanskega državljana 11. septembra popoldne. Kot smo v prejšnjih dneh že poročali, je bil s pogrešanim nazadnje vzpostavljen telefonski stik navedenega dne ob 17.15 uri in pogrešani je takrat policistom tudi povedal, da se je poškodoval med spustom navzdol po grapi, kasneje pa kljub večkratnim poskusom s pogrešanim ni bilo mogoče vzpostaviti ponovnega stika.

Na območju precej nevarnosti za vse, ki sodelujejo pri iskanju

Policisti z območja PU Nova Gorica in vsi sodelujoči v iskalni akciji (gasilci PGD Vojsko, PGD Spodnja Idrija in PGD Idrija, reševalci ERPS z reševalnimi psi, pripadniki GRS Tolmin, domačini), ki so v sredo, 11. septembra in včeraj, 12. septembra, iskali pogrešano osebo na zelo zahtevnem terenu (gozdnato območje je polno grap in brezen), pogrešanega kljub številnim izvedenim aktivnostim doslej še niso našli.

Nenazadnje pri iskanju pogrešanega sodelujejo tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so doslej veliko območje pregledovali tudi s pomočjo brezpilotnega zrakoplova (dron). Pri tem velja tudi poudariti, da je na velikem in zahtevnem območju tudi precej nevarnosti za vse, ki sodelujejo v tej iskalni akciji in morajo biti opravljanju nalog zelo previdni.

Policistom PP Idrija in pripadnikom gorske policijske enote PU Nova Gorica se je v včerajšnji obsežni iskalni akciji, ki je potekala na območju Vojskega in širše okolice, tekom dneva pridružilo tudi večje število gasilcev, reševalcev z reševalnimi psi (tudi iz drugih območij Slovenije), GRS Tolmin in več domačinov. V včerajšnjo iskalno akcijo pogrešanega Italijana je bilo vključenih skupno 81 oseb. Policisti in reševalci kljub vsem izvedenim aktivnostim pogrešanega italijanskega državljana tudi včeraj niso našli, zato je bilo iskanje ob 20. uri prekinjeno.