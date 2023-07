Iskanje pogrešanega 21-letnika se nadaljuje

Na širšem območju Kobarida in Tolmina se nadaljuje iskanje 21-letnega Tilna Šuberja, ki ga pogrešajo že deveti dan. Pri tem sodeluje tudi policijski helikopter. Policisti pridobivajo posnetke nadzornih kamer ter preverjajo vse možne sledi in informacije o tem, da naj bi ga opazili v različnih krajih. Vendar za zdaj pogrešanega še niso izsledili.

icon-expand Iskalna akcija na Kobariškem FOTO: PU Nova Gorica

Bovški policisti od 8. ure prečesavajo naselja v Breginjskem kotu v občini Kobarid in ob reki Nadiži. Policisti in prostovoljci pogrešanega iščejo tudi na levi strani reke Soče. Iskanje pogrešanega je že tretjič zapored v tednu dni potekalo tudi na območju Tolminskih korit vse do naselja Žabče v širši okolici občine Tolmin. "Policistom PP Tolmin so se pri dopoldanskem iskanju pridružili tudi pripadniki GRS Tolmin in gasilci PGD Tolmin, vendar pogrešani ni bil najden. Tudi danes je bil v iskanje pogrešanega v Zgornjem Posočju vključen helikopter Letalske policijske enote, prav tako so pogrešanega prejšnje dni iskali tudi vodniki s psi za iskanje pogrešanih oseb," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

21-letni Tilen Šuber iz Kopra, ki potrebuje posebno oskrbo in zdravila, je pogrešan že deveti dan. Tilen je visok približno 182 centimetrov, je suhe postave, ima nekoliko daljše temno rjave lase in modre oči. Na levi podlahti ima brazgotino od ureznine. Nazadnje je bil oblečen v kratke hlače in črno majico brez rokavov, obut v črne športne copate znamke Nike. Govori slovensko in angleško. Koprski policisti so bili o pogrešani osebi obveščeni 15. julija ob 22.15.

icon-expand Tilen Šuber FOTO: PU Nova Gorica

Novogoriški policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem dodatnih obvestil, izmenjavo informacij s koprskimi kolegi in izvajanjem drugih aktivnosti. Med drugim pridobivajo video posnetke, preverjajo več informacij, da so pogrešanega opazili na različnih območjih ... O izvedenih in načrtovanih aktivnostih sproti seznanjajo svojce. "Prav tako smo v teh dneh pridobili in v nadaljevanju preverili več obvestil o pogrešani osebi, vendar se je kasneje izkazalo, da ne gre za pogrešanega 21-letnega Tilna Šuberja. Nenazadnje smo preverili tudi pridobljene posnetke moškega z dne 17. julija 2023, ki je bil v naslednjih dneh ponovno opažen na Kobariškem in je bil po opisu podoben pogrešani osebi. Ob včerajšnji ponovni informaciji se je izkazalo, da ne gre za pogrešanega Tilna Šuberja, ampak domačina iz Zgornjega Posočja, ki je po opisu podoben pogrešanemu 21-letniku," so pojasnili iz PU Nova Gorica. Tudi policisti na območju Policijske uprave Koper izvajajo številne aktivnosti v zvezi z iskanjem pogrešanega 21-letnika.

icon-expand Tilen Šuber FOTO: Policija Koper