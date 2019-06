Nazadnje so ga videli, ko je ob deroči Koritnici iskal telefon

Na območju trdnjave Kluže in bližnje okolice se je včeraj, 31. maja do poznih popoldanskih ur nadaljevala iskalna akcija pogrešanega 23-letnega britanskega državljana.

Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so bili o njegovem izginotju obveščeni v četrtek, 30. maja ob 19.13 uri. Po sedaj zbranih podatkih sta se dva britanska državljana (stara 23 in 27 let) tega dne v popoldanskih urah nahajala na južni strani

omenjene trdnjave. 23-letnemu Britancu je v globel oziroma v sotesko deroče reke Koritnice padel mobilni telefon. Zaradi prepadnosti in strmega terena ni uspel priti navzdol do desnega brega ob omenjeni reki, kjer bi se lahko nahajal izgubljeni telefon.

23- in 27-letnik sta se zato s kombijem odpeljala po regionalni cesti, približno pol kilometra naprej od trdnjave Kluže v smeri Loga pod Mangartom. Tam sta na makadamskem parkirišču parkirala vozilo, 23-letni Britanec pa se je okoli 17.45 odpravil iskati izgubljeni telefon ob levem bregu Koritnice. Kmalu zatem se je za njim izgubila vsaka sled. Teren na tem območju je zelo strm in nevaren, zaradi nedavne obilice padavin pa je povišan vodostaj deroče reke Koritnice, opozarjajo novogoriški policisti.