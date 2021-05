Kot so za medije povedali na Policijski upravi Ljubljana, so bili o dogodku obveščeni okoli 9. ure. Prizorišče so si ogledali, zdaj pa poteka zbiranje obvestil glede storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Po vseh znanih okoliščinah bodo policisti o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji skrunitev muslimanskih nagrobnih spomenikov obsoja. Kot so zapisali v odzivu, gre za javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti.

O skrunitvi so jih obvestili svojci pokopanih. Po njihovih informacijah so bili na grobove odloženi kosi svinjskega mesa, katerega uživanje je v islamu prepovedano.

V Islamski skupnosti pričakujejo, da bo policija storilce odkrila in jih v skladu z zakonom procesirala.