Istrska policija zaradi fotografiranja otrok pridržala še 71-letnega Danca

V nedeljo okoli 14.15 je uslužbenec gostinskega lokala v kampu na območju Rovinja opazil sumljivo vedenje moškega. Poklical je varnostnika, ki je o dogajanju obvestil policijo. Prijeli so 71-letnega Danca, ki ga sumijo snemanja golih otrok. Po naročilu pristojnega sodišča so opravili pregled njegovega mobilnega telefona in na njem našli gole fotografije otrok na bazenu.

Osumljenca so po končani kazenski preiskavi v nedeljo odpeljali v pripor, so sporočili z istrske policijske uprave.

Ne gre za prvi tak primer na območju Rovinja. Poročali smo že, da so v kampu na tem območju pridržali dva nemška državljana, stara med 48 in 79 let, ki sta z ročno izdelano kamero na plaži snemala otroke.