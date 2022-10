Italijan naložil preveč drv, namesto 3500 kg tovornjak tehtal več kot šest ton

Bovški policisti so v nedeljo, 9. oktobra, v naselju Srpenica v občini Bovec, obravnavali 47-letnega voznika tovornega vozila italijanskih registrskih številk, na katerem je imel naložena drva. Policisti so odredili tehtanje vozila, pri tem pa ugotovili, da je omenjeno vozilo z naloženimi drvmi za slabe tri tone (2680 kg) presegalo največjo dovoljeno skupno maso (3500 kg).

Zaradi prekrška so policisti italijanskemu vozniku izrekli predpisano globo v višini 900 evrov, vozilo pa so do razložitve tovora izločili iz prometa.