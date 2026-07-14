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Črna kronika

Italijan padel po pobočju, zaradi hudih poškodb umrl

Lokve, 14. 07. 2026 17.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Policijski helikopter

Intenzivna reševalna akcija, ki se je na žalost končala tragično, je vse od dopoldneva potekala v naselju Lokve, občina Nova Gorica. Kot so nam povedali, je italijanski pohodnik padel po pobočju na težko dostopnem terenu. Ob prihodu reševalcev je bil moški še živ, a je zaradi hudih poškodb kasneje umrl.

Kot je razvidno s portala Uprave RS za zaščito in reševanje, se je intervencija po padcu italijanskega pohodnika na območju Češevnika začela že ob 9.40, zaradi težko dostopnega terena pa je trajala več ur.

Tuji pohodnik se je po pobočju podal s še dvema prijateljema, a je med potjo padel po pobočju in hudo poškodovan obležal.

Na pomoč so mu priskočili pripadniki Gorske reševalne službe Ajdovščina in Enota za hitre reševalne intervencije Civilne zaščite mestne občine Nova Gorica, a je poškodovani kljub nudenju prve pomoči na kraju podlegel poškodbam.

Pripadniki GRS dežurne ekipe Brnik so preminulega s pomočjo helikopterja Letalske policijske enote s težko dostopnega terena prepeljali v Ajdovščino.

Kot so nam še sporočili na Policijski upravi Nova Gorica, je tuja krivda izključena.

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