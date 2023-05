Italijan po avtocesti vozil kar 181 kilometrov na uro

S Policijske uprave Maribor so nam sporočili, da sta njihova prometna polista v četrtek na odseku avtoceste A1 med Rogozo in Gramom, kjer je hitrost s postavljenimi prometnimi znaki omejena na 100 km/h, z laserskim merilnikom opravljala meritve hitrosti. In naletela sta na veliko prehitrega voznika.

Okoli 20. ure sta namreč 36-letnemu italijanskemu vozniku osebnega avtomobila izmerila hitrost 181 km/h.

Vozniku sta policista izrekla globo za prekršek, za katerega je predpisana sankcija 1200 evrov in devet kazenskih točk.