Črna kronika

Italijani driftali po poledenelem in neposutem parkirišču hotela

Lipica, 07. 01. 2026 12.13 pred 33 minutami 1 min branja 27

Avtor:
M.P.
Drift po snegu (simbolična fotografija)

Dopoldan je na poledenelem hotelskem parkirišču v Lipici driftalo več italijanskih vozil. Policisti so po prijavi izsledili štiri državljane Italije in jim izdali globo, ki so jo kršitelji poravnali na kraju.

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so okoli 11.30 prejeli prijavo, da v Lipici na parkirišču hotela driftajo avtomobili z italijanskimi registracijami. Parkirišče je bilo poledenelo in neposuto.

Policisti so na kraju opravili razgovore, zatem pa izsledili kršitelje. Štirje državljani Italije, stari 23 in 21 let, so prihajali iz Trsta in okolice.

Policisti so kršiteljem izrekli globo, ki so jo Italijani poravnali na kraju.

drift policija lipica parkirišče sneg

Brez olajševalnih okoliščin: sodba 30 let zapora za umor žene pravnomočna

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emil23
07. 01. 2026 12.56
Pa dobro očitno res novinarji nimate kaj delati. Spravite se na teren imamo polno korupcije, ki jo lahko raziskujete. Da objavljate tako brezvezne novice vas je lahko sram! Kakšno škodo so naredili komu z to vožnjo? Bolje, da na tak način spravijo to iz sebe kot pa na cesti!
Odgovori
0 0
bilythekid321
07. 01. 2026 12.54
a to je prekršek? 🤔🫢
Odgovori
+1
2 1
Feltna 4x108
07. 01. 2026 12.54
Boys just wanna have fun
Odgovori
-1
0 1
mito24
07. 01. 2026 12.53
Globo ja ampak zneski za prekršek pa so sigurno manjši kot npr. če nekdo na cesti prekorači 10 km/h Kje je tukaj logika.
Odgovori
+1
1 0
LukaS8
07. 01. 2026 12.55
Verjetno je hitrost na cesti bolj nevarna kot driftanje po praznem parkirišču?
Odgovori
0 0
čevapgpt
07. 01. 2026 12.51
verjetno drobiž.
Odgovori
+1
1 0
RichPiana
07. 01. 2026 12.51
Vceraj jih ni bilo pa v nobenem kriziscu, da bi malo pomagali in usmerjali promet. Tam ne mores kasirat in se jim ne splaca vec.
Odgovori
+1
1 0
oberkreiner
07. 01. 2026 12.50
Po katerem členu zakona pa so bili kaznovani???
Odgovori
-1
2 3
pepe007
07. 01. 2026 12.50
Le kaj na tem svetu je dovoljeno?
Odgovori
-2
1 3
Kod.
07. 01. 2026 12.49
Uspešen lov na kurje tatove,globa za driftanje po praznem parkirnem velik uspeh policistov 🤣
Odgovori
-1
1 2
Zanesenjak
07. 01. 2026 12.47
Pismo no, a je to prepovedano? Preskušanje meje na praznem parkirišču je zlata vredno za vsakega novega voznika. Ali starega, saj snega in tovrstnih izkušenj primanjkuje.
Odgovori
+5
8 3
Jc029
07. 01. 2026 12.47
A to je za naslovnico? Včeraj je bila praktično na vsakem parkirišču praznih trgovskih centrov veselo. Koga so pa ogrožali? Bolje se vrtet na praznem parkirišču, kot na cesti. Se bodo vsaj naučili obvladat avto, če se zgodi zdrs na cesti (AMZSjevec v VAŠEM članku govori prav o takšnih vajah)... Po drugi strani pa so mamce prestrašene, ko ne vidijo asfalta in se jim tudi sanja ne, kako ujet avto, ko odnese rit.
Odgovori
+0
3 3
Smo druga Švica
07. 01. 2026 12.47
🎬😁
Odgovori
0 0
EntityOne
07. 01. 2026 12.40
Nič ni lepšega kot driftat po zasneženem praznem parkirišču. Nobenega ne ogrožaš, pridobiš pa izkušnje.
Odgovori
+10
14 4
Buci in Bobo
07. 01. 2026 12.39
Ma dobro kaj...
Odgovori
+3
4 1
izRODEk
07. 01. 2026 12.38
Cela reč. Kje je članek, ko, v žlahti spočet hribovc, "ta prau Slovenc" s traktorjem posvinja cesto, ko pride z njive?
Odgovori
+9
11 2
Še89sekund
07. 01. 2026 12.35
Namesto da bi jim dali nagrado da so prostor splužili.
Odgovori
+4
9 5
Uporabnik1854475
07. 01. 2026 12.34
Italijanski mamini sončki,mama mia mama miaaaaaa...
Odgovori
0 0
hojladri123
07. 01. 2026 12.32
Kaj je s tem narobe? so naredili kakšno škodo? so koga ogrožali? kje naj človek preizkusi kako se vozilo odziva po zaledeneli podlagi, kako reagirati na cesti če slučajno kdaj zagusti ? če bi vsak od voznikov šel na neko varno mesto in preizkusil kako se vozilo odziva in česa se ne počne na takšni podlagi, sem prepričan da učeraj nebi bilo + 55 nesreč v Ljubljani.
Odgovori
+3
11 8
Gutenberg
07. 01. 2026 12.35
Na za to namenjenem plačljivem poligonu.
Odgovori
-1
8 9
MojsterSplinter
07. 01. 2026 12.32
Benvenuti in Europa!
Odgovori
-3
1 4
Deathstar
07. 01. 2026 12.29
Upali jim globo da ne pomislijo več na take stvari...
Odgovori
+2
10 8
štrekeljc
07. 01. 2026 12.39
beri članek: Policisti so kršiteljem izrekli globo, ki so jo Italijani poravnali na kraju.
Odgovori
+5
5 0
Hugh_Mungus
07. 01. 2026 12.40
Res grozna stvar driftanje po snegu, ti rečem
Odgovori
+5
6 1
