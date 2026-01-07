Italijani driftali po poledenelem in neposutem parkirišču hotela

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so okoli 11.30 prejeli prijavo, da v Lipici na parkirišču hotela driftajo avtomobili z italijanskimi registracijami. Parkirišče je bilo poledenelo in neposuto.

Policisti so na kraju opravili razgovore, zatem pa izsledili kršitelje. Štirje državljani Italije, stari 23 in 21 let, so prihajali iz Trsta in okolice.

Policisti so kršiteljem izrekli globo, ki so jo Italijani poravnali na kraju.