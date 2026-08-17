Italijani na obrežju Soče izobesili zastavo s svastiko in zakurili ogenj

Policijska uprava Nova Gorica potrjuje, da so 15. avgusta v večernem času na območju Kobarida obravnavali kršitev v zvezi z izobešanjem simbolov nacistične ideologije ter uporabo odprtega ognja v naravnem okolju v času razglašene velike požarne ogroženosti.

Dogodek so obravnavali na podlagi prijave. Policisti so ugotovili, da je skupina devetih državljanov Italije z območja Vidma na obrežju Soče uporabljala odprt ogenj in da je imela izobešeno zastavo nacistične Nemčije s svastiko. Obe dejanji, tako uporaba odprtega ognja kot uporaba simbolov nacistične ali fašistične ideologije, predstavljata prekršek, za vsako od kršitev pa so pristojni že uvedli prekrškovni postopek.