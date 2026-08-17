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Črna kronika

Italijani na obrežju Soče izobesili zastavo s svastiko in zakurili ogenj

Kobarid, 17. 08. 2026 15.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Reka Soča

Skupina devetih Italijanov z območja Vidma je minuli vikend na obrežju Soče na območju Kobarida v času razglašene velike požarne ogroženosti zanetila odprt ogenj in izobesila zastavo nacistične Nemčije s svastiko. Policija je za vsako kršitev uvedla prekrškovna postopka, obravnava pa 23-letnega in 27-letnega Italijana.

Policijska uprava Nova Gorica potrjuje, da so 15. avgusta v večernem času na območju Kobarida obravnavali kršitev v zvezi z izobešanjem simbolov nacistične ideologije ter uporabo odprtega ognja v naravnem okolju v času razglašene velike požarne ogroženosti.

Dogodek so obravnavali na podlagi prijave. Policisti so ugotovili, da je skupina devetih državljanov Italije z območja Vidma na obrežju Soče uporabljala odprt ogenj in da je imela izobešeno zastavo nacistične Nemčije s svastiko. Obe dejanji, tako uporaba odprtega ognja kot uporaba simbolov nacistične ali fašistične ideologije, predstavljata prekršek, za vsako od kršitev pa so pristojni že uvedli prekrškovni postopek.

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V povezavi s kršitvama policija obravnava dve osebi. Zoper 27-letnega kršitelja so policisti zaradi uporabe simbolov nacistične ali fašistične ideologije uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve prvega odstavka 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, zoper 23-letnega kršitelja pa so postopek uvedli zaradi uporabe odprtega ognja.

Zakon o varstvu javnega reda in miru v 22. členu določa, da se kršitelja oglobi z globo od 500 do 1000 evrov, 14. člen Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju pa v četrtem odstavku določa, da se fizično osebo lahko kaznuje z globo od 200 do 600 evrov.

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