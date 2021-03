Italijanska policija razbila mrežo tihotapcev ljudi

Kot poroča Primorski dnevnik , so preiskavo sprožili sumi na račun 30-letnega iraškega državljana z bivališčem v Trstu, ki je bil v stiku z 22-letnim sirskim državljanom Ahmedom Hasanom . Ta je bil med storilci terorističnega napada v Londonu 15. septembra 2017, ko je eksplozivno sredstvo razneslo v vagonu podzemne železnice pri postaji Parson Green. Odgovornost za napad je tedaj prevzela skrajna skupina Islamska država.

Preiskovalci so odkrili razvejano mednarodno združbo, ki je nudila pomoč nezakonitim kurdskim migrantom, namenjenim v Nemčijo, Francijo in druge evropske države. Proti plačilu večjih vsot denarja jim je med drugim nudila ponarejene osebne dokumente, piše tržaški časnik.

Preiskovalci so po poročanju časnika z zbranimi dokazi izsledili tržaško celico združbe, ki jo je sestavljalo več oseb, med drugim omenjeni iraški državljan. Mednarodna združba je nudila pomoč pri nezakonitem priseljevanju oz. tihotapljenju ljudi večjemu številu nezakonitih migrantov, ki so potovali prek Trsta ali pa so imeli tam začasno postojanko.

Preiskovalci so zbrali tudi številne dokaze o plačilih in unovčenjih denarja. 30-letnega iraškega državljana so na podlagi evropske tiralice, ki jo je razpisalo tržaško državno tožilstvo, aretirali nemški policisti.