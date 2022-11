Italijanska župana razglasila dan žalovanja ob tragediji

Italijanski helikopter je strmoglavil v soboto. Na njem je bilo času nesreče sedem ljudi, ki so ob strmoglavljenju vsi umrli. Na krovu je bila štiričlanska slovenska družina, italijanski zdravnik in dva pilota. Zakaj točno je letalo strmoglavilo, še ni znano. So pa bile v času helikopterske nesreče slabe vremenske razmere, divjala je nevihta, nebo pa je bilo tudi zamegljeno, kar bi lahko bili vzroki za nesrečo.

Štiričlanska družina, ki je počitnice preživljala v pokrajini Apulija na jugu Italije, je na otočje prispela v petek. Še isti večer bi se morali vrniti nazaj, a so polet s helikopterjem v petek zvečer zaradi slabih vremenskih razmer preložili. "Tako so se odločili, da bodo tam ostali eno noč in se vkrcali na prvi jutranji let," je povedala Tatiana Belizzi, novinarka tiskovne agencije ANSA.

Tudi italijanski zdravnik ni načrtoval poleta s helikopterjem. Običajno je potoval s trajektom, a se je zaradi slabih vremenskih razmer na morju zadnji hip odločil za pot s helikopterjem – mislil je, da bo ta bolj varna, pišejo italijanski mediji.

"Naša skupnost je v šoku. Kaj takega se še ni zgodilo v 30 letih mojega profesionalnega delovanja," je dejal župan otočja.

Helikopter je sicer v soboto zjutraj poletel proti Foggii. Približno 40 kilometrov pred ciljem je izginil z radarjev. Radijska zveza je bila prekinjena. Nemudoma je na širšem območju in nedostopnem terenu stekla obsežna iskalna akcija.