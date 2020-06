Italijanski goljuf na Obali uprizarjal prometne nesreče in od ljudi zahteval denar

Operativno komunikacijski center PU Koper je včeraj nekaj minut pred deveto uro prejel klic občana, na podlagi katerega so policisti pri Bonifiki zaustavili vozilo Audi A3 temno modre barve z nemškimi registrskimi tablicami. Identificirali so voznika in ugotovili, da gre za 44-letnega državljana Italije iz Neaplja. Njegov opis in vozilo ustrezata moškemu, ki je v zadnjem mesecu po pričevanju oškodovancev izvršil več kaznivih dejanj goljufije na območju PU Koper.

Oškodovance je želel prepričati, da so s svojim vozilom povzročili poškodbo na vzvratnem ogledalu njegovega osebnega avtomobila. V nobenem od primerov storilec seveda ni želel obvestiti policije, od žrtev pa je zahteval, da nastalo "škodo" poravnajo takoj, in sicer s plačilom v gotovini v višini med 100 in 150 evrov.

Zoper 44-letnega državljana Italije so na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo za več kaznivih dejanj goljufije, za kar je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta. Policija informacije še zbira, saj obstaja velika verjetnost, da je bilo oškodovanih posameznikov še več. Kot je zapisala Anita Ogulins PU Koper, so zasledili, da na družbenih omrežjih kroži fotografija opisanega vozila z opozorilom, da voznik izvaja goljufije pod pretvezo poškodovanega ogledala. Vse, ki bi bili žrtev podobne goljufije, zato pozivajo, da to čim prej prijavijo na 113 ali na najbližji policijski postaji.