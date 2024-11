Italijanski zdravnik naletel na nepremičnega kolesarja in mu rešil življenje

Novogoriški policisti so bili v nedeljo okoli poldneva obveščeni, da so na relaciji Nova Gorica–Trnovo, tik pred naseljem Trnovo, na tleh našli 65-letnega kolesarja, ki ni kazal znakov življenja. Ob cesti ga je v ležečem položaju na levem voznem pasu našel 55-letni kolesar iz Italije. V tistem času pa se je mimo pripeljal tudi voznik motornega kolesa iz Italije, sicer tudi zdravnik.

Slednji je kolesarju na kraju nemudoma nudil prvo pomoč in ga pričel oživljati vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica na kraj. Po uspešnem oživljanju in nudenju pomoči so reševalci 65-letnika z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Na kraju ni bilo ugotovljenih morebitnih znakov, da bi šlo za prometno nesrečo, kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica je po vsej verjetnosti šlo za trenutno poslabšanje zdravstvenega stanja udeleženca. Poleg novogoriških policistov in reševalcev so na kraju posredovali tudi poklicni gasilci.