Ivan Perić se je znašel v še enem kazenskem postopku

Tožilstvo Ivanu Periću očita, da je 25. junija lani v bližini Lepodvorske ulice 21 v Ljubljani zagledal Igorja Miškovića, ob tem pa s prstom potegnil po svojem vratu in se nasmehnil, s čimer naj bi nakazoval na Miškovićevo smrt in mu s tem grozil.

Na četrtkovem predobravnavnem naroku je Perić krivdo zanikal. Po poročanju medijev je poudaril, da si je Mišković grožnjo znova izmislil. Lažno naj bi ga prijavil že leta 2019 ter nato še 2021 in 2022. V času, ko naj bi mu grozil, ga tudi ni bilo na kraju, ki ga navaja tožilstvo, pač pa je nekomu montiral jacuzzi, je zatrdil.

Perić sicer v ljubljanskem zaporu na Povšetovi prestaja 30-letno kazen, ker je avgusta 2002 na zahrbten način umoril očima, polbrata in mamo, za kar krivde sicer nikoli ni priznal. Pri tem so mu po poročanju medijev že sedem let omogočeni začasni izhodi, ki naj bi bili zdaj, ko se je znašel v še enem kazenskem postopku, nekoliko omejeni.

Mišković, ki je Periću prodal pištolo, s katero je ta umoril svoje sorodnike, pa je bil v preteklosti obsojen na petletno zaporno kazen.