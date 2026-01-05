V kroniki celjske policijske uprave se je znašel tudi nekoliko nenavaden dogodek, za katerega je odgovoren očitno lačen, za zdaj sicer še neznani storilec. Ta je iz adventne hišice na Glavnem trgu ukradel 120 klobas. Lastnik ocenjuje, da je bil s tem oškodovan za okoli 1200 evrov.
Črna kronika
Iz adventne hišice ukradli 120 klobas
V Celju je neznani storilec iz adventne hišice na Glavnem trgu ukradel okoli 120 klobas, sporočajo iz tamkajšnje policijske uprave. Lastnik ocenjuje, da ga je s tem oškodoval za okoli 1200 evrov.
