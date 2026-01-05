Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Iz adventne hišice ukradli 120 klobas

Celje, 05. 01. 2026 07.16 pred 21 minutami 1 min branja 5

Avtor:
D.L.
Klobase

V Celju je neznani storilec iz adventne hišice na Glavnem trgu ukradel okoli 120 klobas, sporočajo iz tamkajšnje policijske uprave. Lastnik ocenjuje, da ga je s tem oškodoval za okoli 1200 evrov.

Klobasa
Klobasa
FOTO: Shutterstock

V kroniki celjske policijske uprave se je znašel tudi nekoliko nenavaden dogodek, za katerega je odgovoren očitno lačen, za zdaj sicer še neznani storilec. Ta je iz adventne hišice na Glavnem trgu ukradel 120 klobas. Lastnik ocenjuje, da je bil s tem oškodovan za okoli 1200 evrov.

celje klobase

V stanovanjski blok namerno izstrelili več novoletnih raket

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fluxx
05. 01. 2026 08.05
Da ni bip lastnik ki jih ni mogu prodat zdaj pa hoce 1200€ zavarovanja pokasirat lol
Odgovori
+1
2 1
Free_Palestine
05. 01. 2026 08.15
Vse je mogoče, imaš tudi take.
Odgovori
0 0
mackon08
05. 01. 2026 08.03
120 klobas vredne 1200 Evrov, so mogoče narejene iz govejega fileja?
Odgovori
+3
3 0
Mihac27
05. 01. 2026 08.10
Povedal je ceno, za katero jih je nameraval prodati...... Če da več kot 2€ za eno, sem jaz papež
Odgovori
+1
1 0
nemod
05. 01. 2026 08.11
pa kaj ti mislis, da se skoda ocenjuje na nabavno ceno materiala? Kolk si star? po izjavah sodeč za u vrtec... kavč komentator, ki v lajfu š eni nrdil iz 1eur, 2 eur in to na svoje roke...in potem bi kr vsak mel uzakonjeno višjo minimalno plačo...kakšni vici ej
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Mati, ki je prelomila pravila
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
vizita
Portal
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
cekin
Portal
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
moskisvet
Portal
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425