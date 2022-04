Iz avta vzel mačeto in grozil 26-letniku

V torek dopoldan sta se v Kopru zaradi parkirnega mesta sprla dva moška. Kot so sporočili koprski policisti, je 67-letni moški med sporom odšel do svojega vozila in iz avta vzel mačeto ter šel proti 26-letniku in mu grozil. Slednji se je s kraja umaknil in poklical policiste. Ti dogodek obravnavajo kot sum kaznivega dejanja grožnje, napad z nevarnim predmetom in poškodovanje tuje stvari. Storilec je namreč poškodoval vzvratno ogledalo prijavitelja.