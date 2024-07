Z avtoceste pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, umrla sopotnica

Okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na izvozu iz štajerske avtoceste Šentjakob. Po do sedaj znanih podatkih je 88-letni voznik vozil iz smeri Sneberij in zapeljal na izvoz Šentjakob, v križišču z Zasavsko cesto pa je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal naravnost čez križišče in trčil v drog obvestilnih tabel.