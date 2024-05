Iz cerkve ukradel kelih, nato poškodoval eno osebo in več vozil

Policija je bila o kraji obveščena v nedeljo ob 6.40, ob 7. uri pa še, "da je moški poškodoval osebo, ki je bila v reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico."

V jutranjih urah so mariborski policisti nato izsledili 42-letnega osumljenca in zanj odredili pridržanje. Trenutno poteka zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, kaznivega dejanja tatvine in več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, saj je bilo v središču mesta poškodovanih tudi več vozil in odtujeni registrski tablici. "Odtujeni predmeti so bili zaseženi osumljenemu na kraju in bodo vrnjeni lastnikom," so sporočili iz Policijske uprave Maribor.