Z dražjih avtomobilov kradla platišča s pnevmatikami

Med 28. januarjem in 2. aprilom letos so policisti PP Maribor II na svojem območju obravnavali enajst kaznivih dejanj tatvin platišč s pnevmatikami z osebnih avtomobilov višjega cenovnega razreda. Kot so sporočili s PU Maribor, so med kriminalistično preiskavo ugotovili, da sta dejanja izvrševala dva osumljenca, in sicer tako, da sta vozila podložila s tlakovci, nato pa odvila platišča in jih skupaj s pnevmatikami odtujila.

Mariborski policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta nekaj odtujenih pnevmatik in platišč prodala določeni osebi, ki je nameravala pnevmatike in platišča prodati naprej. Ista osumljenca sta že pred tem isti osebi prodala dva kompleta pnevmatik s platišči, ki so izvirale iz kaznivih dejanj tatvin, izvršenih marca letos. Platišča s pnevmatikami so policisti preprodajalcu zasegli, nato pa z dodatnim zbiranjem obvestil identificirali oba osumljenca.

12. aprila so nato policisti obema osumljencema odvzeli prostost in pri njiju opravili hišno preiskavi. Pri enem od njiju so na njegovem vozilu našli nameščen še en komplet odtujenih platišč s pnevmatikami, ki so izvirala iz kaznivega dejanja tatvine, prav tako izvršene marca letos.

Policisti bodo oba osumljenca zaradi storitve več kaznivih dejanj tatvin kazensko ovadili.