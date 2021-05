Z dvorišča ukradel motorno vibracijsko ploščo, policisti so ga izsledili

Policisti PP Maribor II so 7. maja okoli 23. ure na Studencih v Mariboru obravnavali vlom na ograjeno dvorišče stanovanjske hiše. Neznani storilec je prerezal žičnato ograjo in z dvorišča odtujil motorno vibracijsko ploščo. Policija je ugotovila, da se je storilec po storitvi kaznivega dejanja s kraja odpeljal z osebnim avtom, med vožnjo pa je z roko skozi okno držal ukradeno vibracijsko ploščo. Med vožnjo je z vibracijsko ploščo trčil v hitrostno oviro na cesti, kjer mu je ta padla iz rok. Orodje je nato tam tudi pustil, sam pa je s kraja pobegnil.

Policisti so med pregledom bližnje in širše okolice 34-letnega osumljenca izsledili in prijeli v delavnici stanovanjske hiše, kjer se je skril v kanal za popravila podvozij vozil.

Policisti so v postopku ugotovili, da je osumljenec, ki začasno stanuje na območju Maribora, stari znanec policije.

Odtujeno vibracijsko ploščo so vrnili lastniku, zoper osumljenca pa bodo policisti zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine po Kazenskem zakoniku na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo.