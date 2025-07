S paintball pištolo iz garaže ustrelil 13-letnika na skuterju

"Otrok je padel in se lažje poškodoval. Policisti zadevo intenzivno preverjajo," so sporočili s Policijske uprave Koper.

V Luciji pa sta bila popoldne skupaj v lokalu 51- in 18-letnik. "Do njiju je pristopil 31-letni domačin in 51-letnika brez povoda udaril v obraz. 18-letnik mu je hotel pomagati, vendar je nasilnež tudi njega brcnil, zatem pa kraj zapustil," so v poročilu javili policisti.

51-letnika, ki je utrpel pretres možganov in presekanino, so odpeljali v izolsko bolnišnico. Osumljenemu po zaključenih vseh postopkih sledi kazenska ovadba.