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Črna kronika

Iz gorečega hleva rešili vse živali, med gašenjem poškodovan gasilec

Ljubljana, 20. 09. 2026 08.14 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Zagorel hlev v Sostrem

Na območju Sostrega je v soboto dopoldne zagorel večji hlev, požar je ogrožal tudi stanovanjsko hišo, ki se stika z gospodarskim objektom. Posredovalo je večje število gasilcev iz 11 gasilskih društev in gasilci GB Ljubljana. Med gašenjem se je, kot so zapisali na portalu Uprave RS za zaščito in reševanje, poškodoval gasilec, še eden pa je potreboval pomoč, ker mu je med gašenjem postalo slabo. Hlev je v celoti pogorel, nastalo je za več tisoč evrov materialne škode.

Okoli 11.30 so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev na območju Ljubljane in gasilci GB Ljubljana hiteli na intervencijo na območje Sostrega. V naselju Vnajnarje je namreč iz za zdaj še neznanega razloga zagorel večji hlev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gasilci PGD Bizovik, Brdo, Črnuče, Ljubljana-Šentvid, Ljubljana-Vič, Podgorica-Šentjakob, Prežganje, Šmartno ob Savi, Štepanjsko naselje, Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, Zalog-Spodnji Kašelj in Zgornji Kašelj ter gasilci GB Ljubljana so požar omejili in pogasili.

Iz gorečega objekta so uspeli pred tem rešiti vse živali. Ogrožena je bila tudi stanovanjska stavba, ki se stika s hlevom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, pa v dogodku ni bila poškodovana nobena oseba. Uprava RS za zaščito in reševanje sicer piše, da se je med gašenjem požara poškodoval eden od gasilcev, ki so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ga prepeljali v UKC Ljubljana. Še enemu gasilcu pa je na kraju postalo slabo, zato so ga reševalci oskrbeli.

Gospodarski objekt je kljub trudu gasilcev v celoti pogorel, nastalo je za več tisoč evrov materialne škode.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na kraju so bili tudi policisti in dežurni delavec Elektra Ljubljana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

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gasilci požra ljubljana hlev

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KOMENTARJI3

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kivzfccz
20. 09. 2026 09.51
Vsa čast pozrtvovalnom gasilcem,piscu članka pa,hlev je vreden par sto tisoč evrov in ne par tisoč.
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+1
1 0
Pikopiko
20. 09. 2026 09.12
5000 mladih se je zbralo v Stični, prišel jih je obiskat Janša, ker je Musarca odpovedala. Pa niti z besedo tega ne omenjate. Pištete pa o vsakem vaškem pretepu. Ja, res ste pokvarjeni.
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-2
2 4
Vrana in vrabček
20. 09. 2026 08.57
Hvala gasilcem in moj poklon njim, da reskirajo svoje življenje, zato, da pomagajo drugim. Vsaka čast!
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+11
11 0
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