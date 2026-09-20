Iz gorečega hleva rešili vse živali, med gašenjem poškodovan gasilec

Okoli 11.30 so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev na območju Ljubljane in gasilci GB Ljubljana hiteli na intervencijo na območje Sostrega. V naselju Vnajnarje je namreč iz za zdaj še neznanega razloga zagorel večji hlev.

Iz gorečega objekta so uspeli pred tem rešiti vse živali. Ogrožena je bila tudi stanovanjska stavba, ki se stika s hlevom.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, pa v dogodku ni bila poškodovana nobena oseba. Uprava RS za zaščito in reševanje sicer piše, da se je med gašenjem požara poškodoval eden od gasilcev, ki so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ga prepeljali v UKC Ljubljana. Še enemu gasilcu pa je na kraju postalo slabo, zato so ga reševalci oskrbeli.

Gospodarski objekt je kljub trudu gasilcev v celoti pogorel, nastalo je za več tisoč evrov materialne škode.