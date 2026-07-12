Iz helikopterja opazili mrtvega pohodnika

Kranjski operativno komunikacijski center je bil v soboto okoli 13.25 s Centra za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje obveščen, da avstrijski varnostni organi iščejo madžarskega pohodnika, ki naj bi se 9. julija odpravil z območja Jezerskega proti Češki koči in naprej proti Grintovcu.

V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci z Jezerskega in ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bila tudi policistka gorske policijske enote.