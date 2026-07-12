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Črna kronika

Iz helikopterja opazili mrtvega pohodnika

Jezersko, 12. 07. 2026 18.21 pred eno minuto 1 min branja 3

Avtor:
T.H. STA
Policijski helikopter

Slovenski policisti so na poziv avstrijskih varnostnih organov sodelovali v iskalni akciji pogrešanega 56-letnega Madžara. Helikopterska ekipa je nato med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufovi poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega pohodnika, ki so ga s helikopterjem prepeljali v dolino. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo.

Kranjski operativno komunikacijski center je bil v soboto okoli 13.25 s Centra za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje obveščen, da avstrijski varnostni organi iščejo madžarskega pohodnika, ki naj bi se 9. julija odpravil z območja Jezerskega proti Češki koči in naprej proti Grintovcu. 

V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci z Jezerskega in ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bila tudi policistka gorske policijske enote.

Policijski helikopter
Policijski helikopter
FOTO: Luka Kotnik

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega 56-letnega pogrešanega pohodnika, ki je ob padcu v globino zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. 

S policijskim helikopterjem so pohodnika prepeljali v dolino. Policisti bodo o vseh ugotovitvah o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.

Frischaufova pot mlinarsko sedlo pohodnik madžar gorska nesreča

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