Iz helikopterja opazili mrtvega pohodnika

Kranjski operativno komunikacijski center je bil v soboto okoli 13.25 s Centra za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje obveščen, da avstrijski varnostni organi iščejo madžarskega pohodnika, ki naj bi se 9. julija odpravil z območja Jezerskega proti Češki koči in naprej proti Grintovcu.
V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci z Jezerskega in ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bila tudi policistka gorske policijske enote.
Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega 56-letnega pogrešanega pohodnika, ki je ob padcu v globino zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo.
S policijskim helikopterjem so pohodnika prepeljali v dolino. Policisti bodo o vseh ugotovitvah o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.