Iz hiš na Obali kradel nakit in denar, podobno počel tudi v Trstu

Tat je prežal na nakit in denar, ki so ga imeli prebivalci Obale shranjenega doma.

Policisti so v noči z nedelje na ponedeljek ob 1.23 prejeli klic občanke iz Kolombana, da je iz njihove hiše stekel neznani moški. Isti dan smo prejeli še klic občanke z območja Ankarana, da je v njeno hišo prišel neznanec in ji ukradel denar.

S pomočjo službenih psov so moškega nato izsledili in mu odvzeli prostost. Utemeljeno je osumljen velike tatvine, izvršene na posebno predrzen način, nadaljnja preiskava pa je pokazala, da je Somalijec od junija do konca avgusta nedvomno izvršil skupno šest kaznivih dejanj, v nekaterih primerih pa je bil s kraja pregnan. Oškodovancem je ukradel nakit in denar.

Italijanski varnostni organi, s katerimi so kriminalisti sodelovali v preiskavi, so sporočili, da so istega osumljenca obravnavali za podobna dejanja na območju Trsta z okolico.

Policisti se zahvaljujejo vsem, ki so policistom v fazi preiskovanja kaznivih dejanj nudili dodatne informacije. Te so znatno pripomogle k razjasnitvi vseh okoliščin, tudi na podlagi teh informacij pa je bil za osumljenega odrejen pripor, pojasnjujejo na Policijski upravi Koper.

Vse, ki bi imeli glede tovrstnih dejanj dodatne informacije ali podobnih kaznivih dejanj niso prijavili, pa prosijo, da o tem čim prej obvestijo Policijsko postajo Koper ali pokličejo na številko 113.