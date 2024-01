Vdrli v hišo in ukradli za 120.000 evrov ur, zlatnine in gotovine

Kot so sporočili s PU Maribor, so predmete iz stanovanjske hiše na območju Maribora odtujili med 30. decembrom lani in 2. januarjem letos. Lastnik poleg gotovine in zlatnine pogreša tudi več ur višjega cenovnega razreda.

Šlo je za ure: Tag Hauer, mornarsko modre barve, s PVC-pasovi, z mornarsko modro številčnico; Rolex, zlate barve, s črno številčnico, s kovinskim pasom; Ceruti, temno modre barve, s kovinskim pasom; G-shock, bele barve, s PVC-pasom; Hoblot, s črno notranjostjo in črnim PVC-pasom; V 6, s črno notranjostjo in črnim PVC-pasom; AP, s črnim PVC-pasom in črno notranjostjo z vzorci rdeče in modre; Hublot, z belo notranjostjo in črnim PVC-pasom, ura neznane znamke, s črno notranjostjo, obdana s kamenčki in črnim PVC pasom; HP, pozlačena, s črno notranjostjo in kovinskim pasom; HP, pozlačeno, z belo notranjostjo, kovinskim pasom.

S tem dejanjem je neznani storilec lastnike oškodoval za približno 120.000 evrov, so še sporočili policisti in vse, ki bi imeli koristne informacije o odtujenih predmetih, prosili, da jih o tem obvestijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200.