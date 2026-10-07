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Črna kronika

Iz hiše nepokretnega moškega odnesla sef z več tisoč evri

Ljubljana, 07. 10. 2026 07.10 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Vlom

Ljubljanski policisti so obravnavali drzno tatvino na območju Bežigrada. Storilca sta vstopila v odklenjeno hišo, v kateri se je nahajal nepokretni starejši moški, in ukradla sef z dokumenti in denarjem.

Tatvina se je zgodila v torek okoli 20. ure, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan. Storilca sta moškega oškodovala za okoli 10.000 evrov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem občanom svetujejo, da tudi takrat, ko so doma, vhodna vrata dosledno zaklepajo in v svoje stanovanje ali hišo ne spuščajo neznanih oseb. Posebej previdni naj bodo starejši, ki so pogosto tarča storilcev, ki jih zamotijo s pogovorom ali različnimi pretvezami, medtem ko drugi storilec izkoristi njihovo nepozornost in vstopi v objekt.

"Svojce starejših pozivamo, da jih opozorijo na tovrstne načine izvrševanja kaznivih dejanj. Če opazijo sumljive osebe ali vozila, naj si skušajo zapomniti čim več podrobnosti in o tem čim prej obvestijo Policijo na številko 113," so še zapisali na PU Ljubljana.

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drzna tatvina ljubljana sef

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KOMENTARJI5

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IKOSS
07. 10. 2026 08.30
Incident na katerem se nazorno vidi dilema katero mora družba razčistiti. Policija svetuje za preprečitev dejanja zgolj zaklepanje vrat, torej le zelo pasivne ukrepe. Nadalje so nasveti namenjeni le blaženju posledic že storjenega dejanja, torej informacije o storilcu. Družba tako v zelo velikem obsegu varuje interese napadalca. Celo tako velikem, da je močno prizadeta učinkovitost teh! V kolikor bi bila družba zrelejša, bi v veliko večji meri priviligirala družbeno neproblematične in depriviligirala družbeno provlematične! S tem bi se se tehtnica močno nagnila na stran napadenega in možnost za uspešnost napadalca močno zmanjšala. V sedanjem stanju pa je koncept zastavljen na način, ki je za storilce nadvse ugoden, oziroma dovolj, da je število in predrznost tovrstnih dejanj v porastu, kar je zaskrbljujoče.
Odgovori
0 0
IKOSS
07. 10. 2026 08.30
Incident na katerem se nazorno vidi dilema katero mora družba razčistiti. Policija svetuje za preprečitev dejanja zgolj zaklepanje vrat, torej le zelo pasivne ukrepe. Nadalje so nasveti namenjeni le blaženju posledic že storjenega dejanja, torej informacije o storilcu. Družba tako v zelo velikem obsegu varuje interese napadalca. Celo tako velikem, da je močno prizadeta učinkovitost teh! V kolikor bi bila družba zrelejša, bi v veliko večji meri priviligirala družbeno neproblematične in depriviligirala družbeno provlematične! S tem bi se se tehtnica močno nagnila na stran napadenega in možnost za uspešnost napadalca močno zmanjšala. V sedanjem stanju pa je koncept zastavljen na način, ki je za storilce nadvse ugoden, oziroma dovolj, da je število in predrznost tovrstnih dejanj v porastu, kar je zaskrbljujoče.
Odgovori
0 0
BeGood
07. 10. 2026 08.17
Kako naj nepokretna oseba dosledno zapira vrata? Sum pade na tistega, ki bi jih moral.
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+2
2 0
bronco60
07. 10. 2026 08.02
Ma,to mu je svojec maznu, sam, kateri?
Odgovori
-4
0 4
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