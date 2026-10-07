Iz hiše nepokretnega moškega odnesla sef z več tisoč evri

Tatvina se je zgodila v torek okoli 20. ure, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan. Storilca sta moškega oškodovala za okoli 10.000 evrov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem občanom svetujejo, da tudi takrat, ko so doma, vhodna vrata dosledno zaklepajo in v svoje stanovanje ali hišo ne spuščajo neznanih oseb. Posebej previdni naj bodo starejši, ki so pogosto tarča storilcev, ki jih zamotijo s pogovorom ali različnimi pretvezami, medtem ko drugi storilec izkoristi njihovo nepozornost in vstopi v objekt.

"Svojce starejših pozivamo, da jih opozorijo na tovrstne načine izvrševanja kaznivih dejanj. Če opazijo sumljive osebe ali vozila, naj si skušajo zapomniti čim več podrobnosti in o tem čim prej obvestijo Policijo na številko 113," so še zapisali na PU Ljubljana.