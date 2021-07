Iz izposojevalnice ukradli za 35.000 evrov novih električnih koles

Zaposleni v podjetju Nitro Kope so ugotovili, da so jim kolesa ukradli v sredo zvečer, ko so želeli pripraviti kolesa za nemške novinarje, ki prek Slovenske turistične organizacije spoznavajo Kope, je pojasnil Primož Tertinek iz podjetja. Kljub kraji povsem novih koles so zanje našli nadomestna, tako da so jih lahko peljali na vodeno turo po pohorskih kolesarskih poteh.