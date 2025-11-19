Svetli način
Huda nesreča na gradbišču: jamarji in gasilci iz jame reševali poškodovano osebo

Lukovica, 19. 11. 2025 21.30 | Posodobljeno pred 32 minutami

N.L.
Dopoldne je na območju občine Lukovica na enem od gradbišč oseba padla v ožjo izkopano jamo, globoko več metrov, in se pri tem huje poškodovala.

Nesreča se je zgodila okoli 11. ure.
FOTO: Shutterstock

Osebo so po padcu v jamo reševali gasilci in jamarska služba. Poškodovano osebo so nato odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, so nam informacije potrdili na PU Ljubljana.

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, tudi v smeri suma kaznivega dejanja s poglavja zoper splošno varnost ljudi in premoženja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še dodali policisti.

gradbišče delovna nesreča
