Huda nesreča na gradbišču: jamarji in gasilci iz jame reševali poškodovano osebo

Nesreča se je zgodila okoli 11. ure. (fotografija je simbolična)

Osebo so po padcu v jamo reševali gasilci in jamarska služba. Poškodovano osebo so nato odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, so nam informacije potrdili na PU Ljubljana.

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, tudi v smeri suma kaznivega dejanja s poglavja zoper splošno varnost ljudi in premoženja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še dodali policisti.