Iz jeze zakuril bivalno prikolico, ogenj se je razširil in ogrozil tudi sosede

Novomeški gasilci in policisti so sporočili, da so morali posredovati na Otočcu, kjer je zaradi družinskega prepira moški zakuril bivalno prikolico, ogenj pa se je razširil.

Ženske so se pravočasno rešile iz objekta, gasilci pa so požar omejili in pogasili.

"Vmes pa je zopet prišlo do kršitve javnega reda in miru, saj se je na 50-letnika spravila njegova 49-letna žena. Ker javnega reda in miru niso mogli drugače zagotoviti, so jo vklenili in odpeljali v pridržanje do iztreznitve,"so dodali policisti.

50-letnika so zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti pridržali toliko, da so izvedeli vse podrobnosti za sestavo kazenske ovadbe.