Iz Krke potegnili avto

V ponedeljek popoldne, nekaj po 14. uri, so na številko 113 in 112 prejeli več klicev, da je na Otočcu v reki Krki vozilo. Gasilci so iz vode potegnili vozilo ter pregledali reko in brežino, vendar je bilo vozilo prazno. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so policisti našli lastnika vozila in voznika. Kot kaže, je 49-letnik vozilo parkiral na parkirišču, a ga ni ustrezno zavaroval pred premikanjem, tako da se je avtomobil sam zapeljal v Krko. Policisti voznikom svetujejo, naj vsakič, ko ustavijo vozilo, poskrbijo, da zategnejo ročno zavoro ali prestavijo v prestavo, saj tako zagotovijo, da se vozilo ne bo premaknilo samo od sebe.