Z Malte so prišli na počitnice, njihova pot se je končala v Senju

V hudi prometni nesreči, ki se je na odseku med Reko in Senjem zgodila v sredo malo po 16. uri, so umrli štirje državljani Malte, ki so prišli na počitnice na Hrvaško. Njihov avto je prebil varnostno ograjo in z višine približno 70 metrov zgrmel v morje ter potonil na 16 metrov globine. Vsega vajeni potapljači so pretreseni: "Česa takšnega še nismo videli!" Požrtvovalno pa je takoj po nesreči v morje skočil mlad policist iz Senja in poskušal rešiti osebe v avtomobilu. Žal neuspešno.

Kot smo že poročali, je voznik v ovinku pri Senju izgubil nadzor nad avtomobilom, ki je prebil varnostno ograjo, trčil v dve kamniti pregradi in z višine približno 70 metrov zgrmel v morje. Vozilo se je potopilo na globino približno 16 metrov.

Mesto, kjer je avtomobil zgrmel v globino. FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Hrvaška policija je že začela s preiskavo za ugotavljanje okoliščin nesreče. Za zdaj še ni znano, ali je bila izguba nadzora nad vozilom posledica neprimerne hitrosti, tehnične okvare ali česa drugega, poroča Net.hr.

Potapljači pretreseni nad prizorom

Potapljači so v vozilu našli trupla treh ljudi, truplo četrte osebe pa približno sto metrov stran. Prizor, na katerega so naleteli, je bil pretresljiv. "Pripravil sem se na najhuje, ampak česa takšnega nisem pričakoval. Bilo je zelo grdo, osebne stvari - mobitel, povsod Kiki bomboni, jakna ... bilo je šokantno," je za RTL Danas povedal potapljač Renato Kuba.

Potapljači na delu. FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Hrabri policist poskušal pomagati, a avto je potonil prehitro

Prvi je na kraj nesreče sicer prihitel mladi policist iz Senja, ki je tvegal lastno življenje, da bi rešil ljudi. Pred kamero ni želel, a njegovi kolegi so povedali, da je prišel takoj, ko se je nesreča zgodila, in brez oklevanja skočil v morje. "Poskušal je odpreti vrata vozila, ko je bilo to na globini približno štirih metrov. Ko se je vrnil na površje po zrak, pa je avtomobil že potonil nižje," so opisali. "Uspelo mu je priti po tem bregu dol in skočiti v morje, da bi jih rešil. Vsa čast, to je res pohvalno. Na dah se potopiti tako globoko in poskusiti nekoga rešiti ..." prikima tudi očividec Marin. Avtomobil so dan kasneje v zahtevni akciji, v kateri je sodelovalo več služb, potegnili iz morja.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell















Izvleka avtomobila iz morja

Kdo so žrtve?

Portal MaltaToday piše, da sta v nesreči umrla dva zakonska para: Jeremy Gambin (68) in njegova žena Lorraine (67) ter Kevin Bonnici (67) in njegova žena Alexandra (66). Po poročanju časopisa Times of Malta so vsi živeli v Swieqiju in skupaj odpotovali na počitnice. Družina in prijatelji na Malti jih opisujejo kot dolgoletne prijatelje, ki so pogosto preživljali čas skupaj. Jeremy Gambin je bil nekdanji košarkar in trener Luxola, igral je za malteško reprezentanco na igrah malih narodov leta 1987 v Monaku in delal kot učitelj športne vzgoje v fundaciji St. Michael's. Njegova žena Lorraine je bila računovodkinja. Imela sta tri otroke in več vnukov. Kevin Bonnici je delal pri Air Malti v finančnih, operativnih in tehničnih oddelkih, kasneje pa je delal v taksi industriji, bil pa je tudi direktor dveh podjetij z letali. Z ženo Alexandro sta imela dva otroka in vnuka. Ilona Busby, hči Jeremyja in Lorraine, se je od svojih staršev poslovila v ganljivem sporočilu na svojem Facebook profilu. "Naša družina je bila resnično blagoslovljena in srečna, da je imela v življenju čudovita starša, in ne bi si mogla želeti več od tega. Za vedno bom ponosna, da lahko rečem, da sem njuna hči," je zapisala. Kot je še dodala, jo tolaži dejstvo, da sta umrla skupaj, počela tisto, kar sta imela najraje, v družbi dveh svojih najdražjih prijateljev. Jordan Galea Pace, namestnik župana Swieqija, pa je na Facebooku zapisal, da je bila "Lorraine priljubljena in aktivna članica naše skupnosti, ki je redno sodelovala v naših dejavnostih, medtem ko je bil gospod Gambin, moj nekdanji trener v fundaciji St. Michael's, zelo spoštovan človek".

