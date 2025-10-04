Z Malte so prišli na počitnice, njihova pot se je končala v Senju

Kot smo že poročali, je voznik v ovinku pri Senju izgubil nadzor nad avtomobilom, ki je prebil varnostno ograjo, trčil v dve kamniti pregradi in z višine približno 70 metrov zgrmel v morje. Vozilo se je potopilo na globino približno 16 metrov.
Hrvaška policija je že začela s preiskavo za ugotavljanje okoliščin nesreče. Za zdaj še ni znano, ali je bila izguba nadzora nad vozilom posledica neprimerne hitrosti, tehnične okvare ali česa drugega, poroča Net.hr.
Potapljači pretreseni nad prizorom
Potapljači so v vozilu našli trupla treh ljudi, truplo četrte osebe pa približno sto metrov stran. Prizor, na katerega so naleteli, je bil pretresljiv.
"Pripravil sem se na najhuje, ampak česa takšnega nisem pričakoval. Bilo je zelo grdo, osebne stvari - mobitel, povsod Kiki bomboni, jakna ... bilo je šokantno," je za RTL Danas povedal potapljač Renato Kuba.
Hrabri policist poskušal pomagati, a avto je potonil prehitro
Prvi je na kraj nesreče sicer prihitel mladi policist iz Senja, ki je tvegal lastno življenje, da bi rešil ljudi. Pred kamero ni želel, a njegovi kolegi so povedali, da je prišel takoj, ko se je nesreča zgodila, in brez oklevanja skočil v morje. "Poskušal je odpreti vrata vozila, ko je bilo to na globini približno štirih metrov. Ko se je vrnil na površje po zrak, pa je avtomobil že potonil nižje," so opisali.
"Uspelo mu je priti po tem bregu dol in skočiti v morje, da bi jih rešil. Vsa čast, to je res pohvalno. Na dah se potopiti tako globoko in poskusiti nekoga rešiti ..." prikima tudi očividec Marin.
Avtomobil so dan kasneje v zahtevni akciji, v kateri je sodelovalo več služb, potegnili iz morja.
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
Kdo so žrtve?
Portal MaltaToday piše, da sta v nesreči umrla dva zakonska para: Jeremy Gambin (68) in njegova žena Lorraine (67) ter Kevin Bonnici (67) in njegova žena Alexandra (66). Po poročanju časopisa Times of Malta so vsi živeli v Swieqiju in skupaj odpotovali na počitnice. Družina in prijatelji na Malti jih opisujejo kot dolgoletne prijatelje, ki so pogosto preživljali čas skupaj.
Jeremy Gambin je bil nekdanji košarkar in trener Luxola, igral je za malteško reprezentanco na igrah malih narodov leta 1987 v Monaku in delal kot učitelj športne vzgoje v fundaciji St. Michael's. Njegova žena Lorraine je bila računovodkinja. Imela sta tri otroke in več vnukov.
Kevin Bonnici je delal pri Air Malti v finančnih, operativnih in tehničnih oddelkih, kasneje pa je delal v taksi industriji, bil pa je tudi direktor dveh podjetij z letali. Z ženo Alexandro sta imela dva otroka in vnuka.
Ilona Busby, hči Jeremyja in Lorraine, se je od svojih staršev poslovila v ganljivem sporočilu na svojem Facebook profilu. "Naša družina je bila resnično blagoslovljena in srečna, da je imela v življenju čudovita starša, in ne bi si mogla želeti več od tega. Za vedno bom ponosna, da lahko rečem, da sem njuna hči," je zapisala. Kot je še dodala, jo tolaži dejstvo, da sta umrla skupaj, počela tisto, kar sta imela najraje, v družbi dveh svojih najdražjih prijateljev.
Jordan Galea Pace, namestnik župana Swieqija, pa je na Facebooku zapisal, da je bila "Lorraine priljubljena in aktivna članica naše skupnosti, ki je redno sodelovala v naših dejavnostih, medtem ko je bil gospod Gambin, moj nekdanji trener v fundaciji St. Michael's, zelo spoštovan človek".
Malteška košarkarska zveza je izrazila sožalje družinam in prijateljem Jeremyja Gambina in Kevina Bonnicija ter spomnila, da sta bila oba del malteške košarkarske zgodovine.
Malteška vlada je bila o tragediji in identiteti žrtev že obveščena ter je izrazila sožalje družinam žrtev.