Koprski gasilci so zjutraj iz morja pri Izoli potegnili utopljeno osebo. Kot so nam potrdili na Policijski upravi Koper, gre za 19-letnega državljana Ukrajine. Za zdaj sumljivih okoliščin smrti niso ugotovili, so pa pristojni odredili sanitarno obdukcijo.

icon-expand Nujna medicinska pomoč FOTO: Dreamstime Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci Javne zveze gasilskih brigad Koper okoli 8.30 s tehničnim posegom iz morja dvignili utopljeno osebo in jo predali pristojnim službam. Gre za 19-letnega državljana Ukrajine, so nam povedali na Policijski upravi Koper. Prve ugotovitve sicer ne kažejo sumljivih okoliščin smrti. Vse ostale okoliščine policisti še preiskujejo, zdravnica pa je odredila tudi sanitarno obdukcijo.