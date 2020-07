Kamniški gorski reševalci iz nedostopnega terena rešili dva planinca

Prvi so posredovali kamniški gorski reševalci, ki so planinca locirali in na kraju organizirali intervencijo, helikopter pa je z ekipo izvedel reševanje in oba nepoškodovana prepeljal v dolino.

"Opozarjamo na veliko previdnost pri uporabi navigacij na telefonih, ker vse ne rišejo varnih poti v gorah in lahko močno zavedejo,"sporočajo iz Policijske uprave Kranj. Dejansko stanje na terenu in v navigaciji je lahko različno. Najboljša in vedno zanesljiva navigacija je markacija na planinski poti.

"Če ni poti in markacij, je nekaj narobe," sporočajo iz policije in dodajajo, da se, kadar v gorah zaidete s poti, takoj ustavite, preverite svoj položaj in ne silite naprej, ker boste lahko prišlo do točke, ko ne bo šlo ne naprej in ne nazaj. "Če boste šli po poti, ki je ne poznate, se o njej pozanimajte iz zanesljivih virov. Navigacije naj bodo le pripomoček," še dodajajo.