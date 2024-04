Iz nenaseljene hiše odnesli 24 unikatnih bronastih kipcev

V zadnjih 14 dneh so neznanci vlomili v nenaseljeno hišo v Kruši, so sporočili s PU Novo mesto. Storilci so odnesli unikatne skulpture iz brone (bik Janeza Boljke, Martin Krpan in General Maister Milene Braniselj). Poleg tega so ukradli še nekaj zlatnine in denarja.

Policija vlom še preiskuje.