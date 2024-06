Iz njega izvabil podatke, potem pa zlorabil njegovo spletno banko

Idrijski policisti so 4. junija obravnavali sum kaznivega dejanja goljufije na območju občine Idrija na škodo fizične osebe. Po sedanjih ugotovitvah je neznani storilec po telefonu poklical oškodovanca v zvezi s kriptovalutami in v nadaljevanju neupravičeno pridobil njegove osebne in druge podatke oškodovanca ter na neznan način vstopil v mobilni telefon in prenosni računalnik oškodovanca. Na ta način je neznani storilec v nadaljevanju zlorabil spletno banko oškodovanca za izvrševanje nepooblaščenih plačilnih transakcij in si protipravno prilastil večjo vsoto denarja. Idrijski policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev navedenega kaznivega dejanja po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Do visokega zaslužka na lahek način, brez truda in brez tveganja? Ne nasedajte!

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oziroma trgovcev s kriptovalutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov ipd., pogosto pa se končajo tudi z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom oškodovancev. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami od vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo Policiji. Prav tako o morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko.