Z avtomobilom so se zaleteli v objekt in ukradli nakit

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je pri vlomu v poslovni objekt in kraji nakita nastala velika premoženjska škoda. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. Vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju ali storilcih, prosijo, naj koristne informacije sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Za pomoč javnosti prosijo tudi pri preiskavi eksplozije bankomata.