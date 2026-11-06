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Črna kronika

Z avtomobilom so se zaleteli v objekt in ukradli nakit

Kranj, 06. 11. 2026 10.41 pred 50 minutami 1 min branja 9

Avtor:
STA N.L.
Policija

Kranjski policisti so bili ponoči nekaj po 3. uri obveščeni o vlomu v poslovni objekt. Po doslej zbranih podatkih so se storilci z avtomobilom zaleteli v objekt in si iz njega prilastili večjo količino nakita. Policisti storilce obeh kaznivih dejanj še iščejo in prosijo za pomoč javnost.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je pri vlomu v poslovni objekt in kraji nakita nastala velika premoženjska škoda. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. Vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju ali storilcih, prosijo, naj koristne informacije sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Za pomoč javnosti prosijo tudi pri preiskavi eksplozije bankomata.

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vlom policija Kranj poslovni objekt

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KOMENTARJI9

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rogla
06. 11. 2026 11.42
Stevotovi frendi?
Odgovori
0 0
Tomy1
06. 11. 2026 11.41
Dežela potomcev Skënderbega ... zavzemajo Kranj oz. so ga že , tudi širše !
Odgovori
+1
1 0
raptor2
06. 11. 2026 11.36
Koliko je v zadnjem casu negativnih zgodb iz Kranja, ta, o bankomatu, o delu na crno, o mladostnikih in vandalizmu. Sam kaj se dogaja tam gor
Odgovori
+4
4 0
HUSO BOSS
06. 11. 2026 11.36
KRANJSKI PINKPANTERJI
Odgovori
+1
1 0
mestni
06. 11. 2026 11.34
romuni
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
06. 11. 2026 11.37
Mogoče romunski Romi, ki s svojimi romobili romajo naokrog po Evropi in delajo sramoto Romuniji in Romunom...
Odgovori
-1
0 1
Joe70
06. 11. 2026 11.32
Zdaj je priložnost za tatove. Policija se ukvarja z martinovanjem.
Odgovori
+1
1 0
Don Muri
06. 11. 2026 11.31
Stevotovi zemoti
Odgovori
+3
3 0
jutri_pa_res
06. 11. 2026 11.29
To niso bili Janez, Jože, Franc in Marjan.
Odgovori
+4
4 0
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