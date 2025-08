Iz prodajalne v Luciji naj bi ukradli za deset vreč hrane

Občan je včeraj poklical koprske policiste. Prijavil je, da pred prodajalno v Luciji več oseb meče predmete v vozilo. Vse artikle naj bi ukradli. Policisti so vozilo izsledili in ga ustavili. Identificirali so 36-letnega voznika iz Brežic in dva sopotnika, v vozilu pa našli deset vreč hrane. Izvor artiklov se še preverja.