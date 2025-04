Iz reke Koritnice rešili 30-letnega avstrijskega kajakaša

"Kasneje je enega od kajakašev, in sicer 30-letnega državljana Avstrije, med plovbo po reki Koritnica oziroma pod mostom, kjer poteka regionalna cesta Bovec – Trenta (blizu naselja Kal-Koritnica) prevrnilo in ga odneslo 30 metrov nižje, kjer se je avstrijski kajakaš zagozdil za skalo," so zapisali v PU Nova Gorica.

Čeprav se je kajakaš trudil, da bi se rešil iz nevarne situacije, mu to ni uspelo in je bil z glavo večkrat pod vodo. Rešil ga je njegov 33-letni prijatelj, ki je priveslal za njim in mu pomagal iz kajaka ter ga potegnil na suho, na obrežje na desni strani v smeri toka reke Koritnica.

Na kraju so poleg policistov Policijske postaje Bovec posredovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bovec, ki so kajakaša prenesli do reševalnega vozila NMP ZD Tolmin.

"Po nudeni oskrbi ga je na kraju pregledal zdravnik ZD Tolmin, ki pa ni ugotovil morebitnih telesnih poškodb. Reševalci NMP ZD Tolmin so avstrijskega državljana prepeljali do nekdanjega mejnega prehoda Predel, kjer so ga predali avstrijskim reševalcem," so sporočili iz PU Nova Gorica.

Bovški policisti so glede na sedanje ugotovitve tujo krivdo za nesrečo izključili.