Iz rok mu je iztrgal telefon, nato pa končal pod kolesi avtobusa

Posnetek, ki ga je objavila brazilska televizija SBT , se začne s pogledom na pešca, ki ravno prečka zebro, ter na sivolasega gospoda, ki se sprehaja po pločniku in ob ušesu drži mobilni telefon. V nasprotni smeri koraka mlajši moški s čepico, ki se ozre vanj. Obrne se na peti in mu iz roke nenadoma iztrga telefon ter se požene v beg.

Nadzorna kamera na drugi strani stavbe pa je ujela tragičen konec te drzne tatvine. Tat s sklonjeno glavo dirja po pločniku in se ne ustavi niti pred cesto. Požene se naprej, ne da bi se ozrl levo ali desno. Ravno takrat pa mimo pripelje avtobus.

Omenjena televizija poroča, da se je incident zgodil v okrožju Lapa v Sao Paulu, vpletena pa sta bila stara 71 in 17 let. "Policisti so bili na kraj poklicani zaradi nesreče pešca. Nato se je izkazalo, da je mlajši moški žrtvi iz rok iztrgal telefon, nekaj sekund pozneje pa ga je zbil avtobus, ki ni mogel pravočasno zavreti," so pojasnili. Najstnika so prepeljali v bolnišnico, vendar ni preživel.