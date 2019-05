Iz romunskega tovornjaka ukradli za 20.000 evrov kave

Radgonski policisti so prejeli prijavo, da so neznanci na bencinskem servisu na avtocestnem počivališču pomurske avtoceste v Grabonošu vlomili v tovorno vozilo romunskih registrskih tablic in iz njega ukradli večje količine kave. Romunsko podjetje je bilo oškodovano za okoli 20.000 evrov.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so z zbiranjem obvestil na kraju dogodka ugotovili, da je neznani storilec na parkirnem prostoru ob bencinskem servisu v noči na petek odstranil ključavnico na vratih priklopnika ter na več mestih prerezal cerado in iz vozila ukradel filtre kave. Skupaj so si tatovi, ki jih policisti z zbiranjem obvestil še vedno iščejo, prilastili malo manj kot 1700 kilogramov kave. S tovornjaka so ukradli okrog 1700 kilogramov kave FOTO: PU Murska Sobota