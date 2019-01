Iz Rusije vse do Slovenije z zlizanimi in poškodovanimi pnevmatikami

Policisti Policijske postaje Gornja Radgona so včeraj v naselju Rihtarovci ustavili in kontrolirali 53-letnega državljana Rusije, ki je vozil tovorno vozilo last pravne osebe iz Rusije. Pri kontroli dokumentov in pregledu vozila so policisti ugotovili, da voznik vozi v cestnem prometu tovorno vozilo, ki ni tehnično brezhibno, saj so bile na tovornem in priklopnem vozilu nameščene neustrezne, izrabljene in poškodovane pnevmatike, prav tako pa so bile na isti osi nameščene pnevmatike različnih dimenzij in različnega

proizvajalca.