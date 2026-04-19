Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Iz severne triglavske stene reševali premražena in dehidrirana tujca

Ljubljana, 19. 04. 2026 11.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Reševanje

Ekipa GRS Mojstrana je ponoči izvedla obsežno reševalno akcijo v severni triglavski steni. Dva tuja alpinista sta zašla s smeri in zaradi zimskih razmer nista mogla nadaljevati vzpona, zato sta morala na pomoč poklicati gorske reševalce.

Danes ponoči je na območju severne triglavske stene potekala ena zahtevnejših reševalnih akcij v zadnjem času. V soboto okoli 5. ure zjutraj sta dva tuja alpinista vstopila v Slovensko smer proti Triglavu. Med vzponom sta na višini približno 2300 m zgrešila izstop iz smeri in zašla na zelo zahteven teren, ki v trenutnih zimskih razmerah ni primeren za varno napredovanje. Pri tem ju je ujela tema, opisuje Gorska reševalna služba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko sta ugotovila, da poti ne bosta mogla več nadaljevati, sta ob 22.30 poklicala na pomoč. Zaradi pozne večerne ure helikopter ni mogel več poleteti, zato se je ekipa GRS Mojstrana do njiju odpravila klasično – peš, v izredno zahtevnih zimskih razmerah.

Do njiju so prišli malo pred 7. uro zjutraj. Alpinista sta bila premražena, dehidrirana in močno izčrpana. Reševalci so ju oskrbeli, zavarovali ter premestili na primernejše mesto, od koder je nato helikopter Slovenske vojske z združeno ekipo GRZS - HNMP vse skupaj varno prepeljal v dolino. Alpinista sta utrpela blage ozebline in posledice dehidracije.

Pri tem opozarjajo, da so razmere v visokogorju trenutno izjemno zahtevne. Snežna podlaga je nestabilna – ponekod je sneg trd in poledenel, drugod mehak in predirajoč. Takšne razmere zahtevajo veliko izkušenj, ustrezno opremo ter pravilno presojo.

Prosijo vse obiskovalce gora, da ture načrtujejo zelo premišljeno, spremljajo razmere in se v primeru dvoma odločijo za varnejši cilj ali povratek. Gore bodo počakale, izpostavljajo.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Izlet v slovensko mesto z Guinnessovo rekorderko in Piramido
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Priprava na carski rez: 6 stvari, ki jih mora vedeti vsaka nosečnica
Priprava na carski rez: 6 stvari, ki jih mora vedeti vsaka nosečnica
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
zadovoljna
Portal
Pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, ribe čaka posebno doživetje
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, ribe čaka posebno doživetje
Navdušila v mini črni obleki
Navdušila v mini črni obleki
vizita
Portal
Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
cekin
Portal
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
moskisvet
Portal
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
dominvrt
Portal
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
okusno
Portal
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641