Iz severne triglavske stene reševali premražena in dehidrirana tujca

Danes ponoči je na območju severne triglavske stene potekala ena zahtevnejših reševalnih akcij v zadnjem času. V soboto okoli 5. ure zjutraj sta dva tuja alpinista vstopila v Slovensko smer proti Triglavu. Med vzponom sta na višini približno 2300 m zgrešila izstop iz smeri in zašla na zelo zahteven teren, ki v trenutnih zimskih razmerah ni primeren za varno napredovanje. Pri tem ju je ujela tema, opisuje Gorska reševalna služba.

Ko sta ugotovila, da poti ne bosta mogla več nadaljevati, sta ob 22.30 poklicala na pomoč. Zaradi pozne večerne ure helikopter ni mogel več poleteti, zato se je ekipa GRS Mojstrana do njiju odpravila klasično – peš, v izredno zahtevnih zimskih razmerah.

Do njiju so prišli malo pred 7. uro zjutraj. Alpinista sta bila premražena, dehidrirana in močno izčrpana. Reševalci so ju oskrbeli, zavarovali ter premestili na primernejše mesto, od koder je nato helikopter Slovenske vojske z združeno ekipo GRZS - HNMP vse skupaj varno prepeljal v dolino. Alpinista sta utrpela blage ozebline in posledice dehidracije.

Pri tem opozarjajo, da so razmere v visokogorju trenutno izjemno zahtevne. Snežna podlaga je nestabilna – ponekod je sneg trd in poledenel, drugod mehak in predirajoč. Takšne razmere zahtevajo veliko izkušenj, ustrezno opremo ter pravilno presojo.

Prosijo vse obiskovalce gora, da ture načrtujejo zelo premišljeno, spremljajo razmere in se v primeru dvoma odločijo za varnejši cilj ali povratek. Gore bodo počakale, izpostavljajo.