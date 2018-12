Iz skladišča prodajalne v Slovenski Bistrici ukradla sokove s pretečenim rokom

Včeraj, okoli 11.30 sta dva hrvaška državljana, stara 23 in 35 let, z vrat skladišča ene od prodajaln v Slovenski Bistrici odtrgala več vijakov in zvila mrežo na vratih.

Iz skladišča sta nato ukradla sokove s pretečenim rokom uporabe, v vrednosti nekaj več kot 50 evrov. Na mreži vrat skladišča pa sta povzročila za dodatnih 600 evrov materialne škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Ukradene sokove sta naložila v svoje vozilo in se odpeljala proti Ptuju. Tam so ju ustavili in prijeli policisti. Ukradeno blago so jima zasegli in ju bodo ovadili pristojnemu tožilstvu.