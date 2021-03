Iz skladišča trgovine ukradel okno in ga doma vgradil v verando

Policisti so odkrili odtujeno okno, ki pa ga je eden izmed osumljenih že vgradil v verando svoje stanovanjske hiše. (Slika je simbolična)

Minuli konec tedna sta neznana storilca iz odprtega skladiščnega prostora trgovine v Radencih ukradla plastično okno, dolžine 137 in širine 90 centimetrov. Odtujeno okno so odkrili policisti PP Gornja Radgona. To je bilo že vgrajeno v verando stanovanjske hiše enega izmed osumljencev.

Iz PU Murska Sobota so sporočili, da bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje tatvine.